Корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной на борту пристыковался к МКС

Фото: Роскосмос

Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, в экипаж которого (Crew-5) входит россиянка Анна Кикина, пристыковался к Международной космической станции (МКС). НАСА ведет прямую трансляцию.

— Контакт подтвержден, — сообщила ведущая трансляции.

Касание корабля с МКС произошло в 00:01 по московскому времени. Продолжается процесс, в ходе которого Crew Dragon закрепится у стыковочного узла станции.

Корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек, в том числе и россиянкой Анной Кикиной, отправился с космодрома во Флориде на МКС 5 октября. Пуск ракеты-носителя Falcon 9 прошел по расписанию — в 19:00 по московскому времени.

Отмечается, что на несколько дней, вплоть до отстыковки корабля экипажа Crew-4, на МКС будет находиться 11 землян, сообщил Роскосмос в Telegram-канале.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Москва 24

5 октября сообщалось, что Россия приступила к проектированию собственной орбитальной станции, однако до завершения продолжит использовать Международную космическую станцию. Российская разработка будет «с международным партнерством».