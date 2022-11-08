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Минфин в октябре потратил 259,7 миллиарда рублей из ФНБ на покрытие дефицита бюджета

Полина Долганова
Экономика
Минфин в октябре потратил 259,7 миллиарда рублей из ФНБ на покрытие дефицита бюджета
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Минфин России в октябре 2022 года потратил около 259,7 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы покрыть дефицит государственного бюджета. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что за 259,736 миллиарда рублей была реализована часть средств фонда на счетах в ЦБ в сумме 3,455 миллиарда евро, 375 миллионов фунтов стерлингов и 63,573 миллиарда японских иен. Вырученные средства были зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования дефицита, отмечается на сайте Минфина.

Экономист и аналитик Александр Разуваев заявил «Вечерней Москве», что в ближайшие годы в России возможен дефицит бюджета, однако большой опасности эта ситуация не несет: государство будет искать способы компенсировать нехватку средств.

По словам собеседника «ВМ», дефицит бюджета означает, что расходы страны в каком-либо году превышают доходы. В случае дефицита бюджета государство может взять деньги из ФНБ, отметил собеседник «ВМ».

Минфин РФ Деньги Бюджет
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