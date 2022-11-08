Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Можно ли заменить одни антибиотики другими, если нужного лекарства нет в аптеке

Иссалина Аюпова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Можно ли заменить одни антибиотики другими, если нужного лекарства нет в аптеке
Фото: shutterstock

«Вечерняя Москва» решила узнать у специалиста, насколько критично сказывается на лечении отсутствие определенных лекарств и есть ли возможность заменить одни антибиотики другими.

Как рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова, дефицит любых лекарств — вредное явление, которое должно предотвращаться в короткие сроки. Однако антибиотик, который находится в недостатке, можно заменить на альтернативный.

— Если определенная группа лекарств сейчас в дефиците, их вполне можно заменить другими группами препаратов, — рассказала терапевт.

Для того чтобы определить, какой альтернативный антибиотик необходимо применить при лечении, требуется сдать анализы.

— Берется посев микрофлоры на чувствительность к антибиотикам. Уже через неделю можно определить, к какому антибиотику будет чувствителен микроб, выявленный у пациента, и назначить соответствующее лечение, — пояснила Чернышова.

Она подчеркнула, что микробы чувствительны сразу к нескольким группам антибиотиков, что упрощает врачам задачу альтернативного способа лечения болезни.

Терапевт также исключила вероятность устойчивого дефицита лекарства. По ее словам, решение проблемы будет найдено своевременно, и антибиотик на основе амоксициллина не исчезнет с витрин бесследно.

Здоровье Медицина Врачи Лекарства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Никита Миронов
Никита Миронов

Российский вариант «культуры отмены»

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Все мнения
О проекте