Можно ли заменить одни антибиотики другими, если нужного лекарства нет в аптеке

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«Вечерняя Москва» решила узнать у специалиста, насколько критично сказывается на лечении отсутствие определенных лекарств и есть ли возможность заменить одни антибиотики другими.

Как рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова, дефицит любых лекарств — вредное явление, которое должно предотвращаться в короткие сроки. Однако антибиотик, который находится в недостатке, можно заменить на альтернативный.

— Если определенная группа лекарств сейчас в дефиците, их вполне можно заменить другими группами препаратов, — рассказала терапевт.

Для того чтобы определить, какой альтернативный антибиотик необходимо применить при лечении, требуется сдать анализы.

— Берется посев микрофлоры на чувствительность к антибиотикам. Уже через неделю можно определить, к какому антибиотику будет чувствителен микроб, выявленный у пациента, и назначить соответствующее лечение, — пояснила Чернышова.

Она подчеркнула, что микробы чувствительны сразу к нескольким группам антибиотиков, что упрощает врачам задачу альтернативного способа лечения болезни.

Терапевт также исключила вероятность устойчивого дефицита лекарства. По ее словам, решение проблемы будет найдено своевременно, и антибиотик на основе амоксициллина не исчезнет с витрин бесследно.