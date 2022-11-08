Пострадавшая во время стрельбы в ижевской школе №88 женщина умерла в столичной больнице

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В столичной больнице скончалась женщина, пострадавшая во время стрельбы в ижевской школе №88. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Удмуртской Республики во вторник, 8 ноября.

67-летнюю женщину доставили в столицу спецбортом МЧС в федеральный центр НИИ им. Вишневского в тяжелом состоянии. Однако жизнь пациентки врачам спасти не удалось. Таким образом количество жертв трагедии в Ижевске увеличилось до 18 человек.

В больницах продолжают получать медицинскую помощь четыре пострадавших в результате нападения на школу ребенка, сообщили на сайте министерства.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в школе № 88 ранним утром в понедельник, 26 сентября. Мужчина в черной одежде с нацистской символикой и в балаклаве ворвался в учебное учреждение и открыл огонь по учащимся и сотрудникам. Подробности о стрельбе в Ижевске — в материале «Вечерней Москвы».