Около 600 московских школьников дали клятву юнармейца в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы около 600 столичных школьников вступили в ряды «Юнармии». Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе учреждения.

На торжественной церемонии с ребятами встретился первый заместитель начальника штаба регионального отделения «Юнармии», Герой России, генерал-майор Геворк Исахонян.

— Вы в своей жизни совершаете очень ответственный шаг, потому что даете клятву на верность своей Родине. Клятва особенно важна и значима, потому что вы ее даете в кругу своих друзей, товарищей, родителей. Я бы пожелал вам терпения и достижения самых недостижимых целей! — заявил Исахонян.

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На фоне портретов героев прошлого ребята поклялись всегда быть верными Отечеству и юнармейскому братству, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость.

В конце участники мероприятия увидели светозвуковую инсталляцию «Дорога к Победе», во время которой на куполе Зала Славы разворачивались события Великой Отечественной войны, а также возложили цветы к Вечному огню у стен музея.

До этого сообщалось, что у стен Музея Победы прошел патриотический флешмоб «89 регионов Российской Федерации». Мероприятие было приурочено ко Дню народного единства и состоялось ровно через месяц после завершения церемонии вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.