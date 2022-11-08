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Молодой человек погиб после пластической операции в столичной клинике

Степан Жирнов
Происшествия
Молодой человек погиб после пластической операции в столичной клинике
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

В одной из столичных клиник в СЗАО после пластической операции умер пациент. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 8 ноября.

По ее словам, 8 ноября 22-летнему молодому человеку проводили плановую пластическую операцию, после которой пациенту резко стало плохо. Сотрудники клиники провели комплекс реанимационных мероприятий, но несмотря на оказанную помощь мужчина скончался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по не осторожности смерть человека». На месте происшествия работают следователи. Сотрудники СК изучают медицинскую документацию, а также допрашивают руководство и персонал учреждения.

Также во вторник, 8 ноября, стало известно, что в столичной больнице скончалась одна из пострадавших в результате нападения злоумышленника на школу №88 в Ижевске. Таким образом количество жертв трагедии выросло до 18 человек.

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