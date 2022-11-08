Роспотребнадзор зафиксировал снижение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Показатели заболеваемости по гриппу и ОРВИ снизились за неделю в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора во вторник, 8 ноября.

— На 44 неделе 2022 года эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве соответствует данному периоду года. Показатели заболеваемости ниже расчетных эпидемических пороговых величин по совокупному населению и во всех возрастных группах детей. Также в сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ во всех возрастных группах, — говорится в сообщении.

Самым надежным способом защиты от гриппа, как подчеркивается, по-прежнему является вакцинация, которая предотвращает риски заболевания у 80-90 процентов взрослых и детей.

С начала прививочной кампании в Москве вакцинировалось более пяти миллионов человек, что составляет 40 процентов от численности населения города, говорится на сайте Роспотребнадзора.

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