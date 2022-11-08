Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Аферист украл у подмосковной пенсионерки 630 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 8 ноября.

По ее словам, злоумышленник позвонил 83-летней женщине, проживающей в городском округе Домодедово, и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил пенсионерке, что ее дочь стала виновницей ДТП, и для того, чтобы не привлекать ее к ответственности нужно передать ему 630 тысяч рублей. Пожилая жительница области согласилась. Позже она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемого задержали в результате оперативно-розыскных действий. Им оказался 18-летний житель Ленинского района. Фигуранта заключили под стражу.

Похожая история произошла в Москве. Столичная пенсионерка поверила аферистам и скинула с балкона 400 тысяч рублей.