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Дептранс рассказал об установке путепровода Николаевский

Евгений Жуков
Город
Дептранс рассказал об установке путепровода Николаевский
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Специалисты установили один из главных путепроводов для МЦД-3 — Николаевский, объект подготавливают к работе. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Мы активно готовимся к запуску абсолютно нового маршрута D3 «Ленинградско-Казанский». Сейчас вместе с РЖД строим и обновляем станции, меняем пути, устанавливаем новые путепроводы, — передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

По данным пресс-службы, МЦД-3 будет запущен в конце следующего года. Это направление соединит несколько столичных районов с городами Подмосковья комфортным рельсовым транспортом с интервалами движения 5–7 минут в часы пик.

31 октября стало известно, что основные работы по надвижке путепровода в Малине завершились. Уточняется, что этап надвижки путепровода является сложнейшим процессом, который длится порядка 12 часов. Возведение данной конструкции выполнялось в рамках подготовки необходимой инфраструктуры к запуску МЦД-3.

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