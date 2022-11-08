«Серия атлантических циклонов»: синоптики объяснили причину аномально теплого ноября в Москве

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Синоптики спрогнозировали аномально теплый ноябрь в Москве. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, чем объясняется непривычное осеннее тепло.

Как рассказал климатолог Николай Терешонок, аномально теплая погода в Москве сейчас связана с повышенной циклоничностью со стороны Атлантики.

— Вынос теплых воздушных масс с Атлантического океана и Средиземного моря может влиять на температурную ситуацию в сторону повышения, — пояснил он.

Похожее мнение по этому вопросу высказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

— На аномально теплую погоду в ноябре может влиять серия атлантических циклонов, которые перекрывают доступ арктического воздуха, — подтвердил синоптик.

Однако собеседник «ВМ» не исключил влияния глобального потепления на температурные значения в Москве.

— На теплую погоду с большей вероятностью мог повлиять и фактор глобального потепления, которое особенно отражается на наших широтах, — предположил Ильин.

Он отметил, что на этой неделе температурные значения превысили норму на 7–8 градусов.

Также специалисты рассказали о том, какие факторы могут приблизить глобальное потепление. Климатолог отметил, что выброс в атмосферу углекислого газа и метана может спровоцировать парниковый эффект, который влияет на глобальное потепление.