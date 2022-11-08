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Эксперты рассказали, как изменилось Подмосковье при Воробьеве

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперты рассказали, как изменилось Подмосковье при Воробьеве
Фото: mosreg.ru

8 ноября исполнилось 10 лет, как Московскую область возглавляет губернатор Андрей Воробьев. Эксперты рассказали, что изменилось в регионе за это время.

Воробьев не раз отмечал, что главной целью властей должно быть качественное изменение жизней людей. Это возможно только при успешном развитии экономики. За последние годы в Московской области существенно выросли потоки инвестиций и налоговые поступления в бюджет.

На сегодняшний день в регионе ведут деятельность порядка 400 тысяч представителей малого и среднего бизнеса, свыше тысячи крупных предприятий, 81 индустриальный парк и 15 технопарков.

По поручению губернатора в последние годы отремонтированы сотни поликлиник и больниц. А по строительству медучреждений регион давно вошел в число лидеров в стране.

Также большое внимание уделяется сфере образования. В муниципалитетах ведется строительство образовательных учреждений.

При этом огромное внимание уделяется не только форме школ, но и их содержанию: внедряются передовые программы обучения и приглашаются лучшие кадры, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Также сообщалось, что в Подмосковье завершается кампания по ремонту школ.

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