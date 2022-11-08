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«Лаборатория Касперского» прекратит работу своего VPN-приложения в России

Полина Долганова
Общество
«Лаборатория Касперского» прекратит работу своего VPN-приложения в России
Фото: Pexels

«Лаборатория Касперского» прекращает работу своего VPN-приложения Kaspersky Secure Connection на территории России. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе компании.

Платная версия сервиса будет доступна до конца декабря текущего года, бесплатная перестанет работать 15 ноября.

— VPN-приложение Kaspersky Secure Connection больше не будет доступно на российском рынке. Отключение продукта в России будет происходить поэтапно, чтобы свести неудобства для текущих пользователей к минимуму, — сообщили в пресс-службе.

В компании добавили, что те, кто купил и активировал VPN, смогут пользоваться им до окончания срока действия лицензии или текущей подписки.

Доцент кафедры «интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин сообщил, что в последнее время в России увеличилось количество активных пользователей VPN-сервисов. В такой ситуации стоит помнить, что приложение иногда может не обеспечивать нужный уровень безопасности и конфиденциальности.

Так, в процессе работы с VPN-сервисами ряд информации становится доступен третьим лицам. Кроме того, если не использовать спецсредства защиты компьютера или смартфона, возможно заражение системы различными вирусами, добавил специалист.

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