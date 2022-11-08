Составлен рейтинг популярных нарушений в содержании городской инфраструктуры Москвы

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Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) подвел итоги работы за 10 месяцев этого года.

Операторы выявили более 284 тысяч нарушений в сфере коммунального хозяйства и обслуживания объектов городской инфраструктуры. Самыми популярными нарушениями стали: переполненные урны, не очищенное от наледи и снега асфальтобетонное и плиточное покрытие, неубранная дворовая территория, переполненные бункеры-наполнители и контейнеры.

— На сегодняшний день для мониторинга состояния объектов городской инфраструктуры используется более 170 тысяч камер видеонаблюдения. С 2015 года, с момента создания ЦАФАП, выявлено более 1,4 миллиона нарушений. Из них 98 процентов устранено, — рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

По словам начальника управления городского видеонаблюдения Департамента информационных технологий Москвы Дмитрия Головина, в этом году нейросеть обучили выявлять семь новых типов нарушений. В частности, грязные опоры освещения, отсутствие травяного покрова на газоне, переполненные урны, неубранные дворовые территории и другие. Также центр начнет мониторить состояние парковых территорий.