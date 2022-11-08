Культурный центр имени Астахова проведет кастинг для спектакля «12 месяцев»

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Люблинская улица, 149 Карта всех событий

Культурный центр имени И. М. Астахова совместно с театральной студией «ProТеатр» проведет кастинг исполнителей главных ролей и участников ансамбля для новогоднего музыкального спектакля «12 месяцев».

Два состава для спектакля наберут среди актеров, вокалистов, танцоров, циркачей, акробатов и артистов оригинального жанра в возрасте от 11 до 30 лет. Кастинг пройдет 9 ноября с 15:00 до 19:00 в здании центра.

Результаты объявят 11 ноября, после чего начнутся репетиции, график которых подстроят для прошедших кастинг. Сама постановка будет демонстрироваться на сцене центра в декабре 2022 года и в январе 2023-го.

Каждый месяц планируется давать по восемь выступлений, после чего спектакль станет репертуарным. Режиссером постановки выступит Владислав Маматенко, а композитором — музыкант, автор мюзиклов Руслан Сабиров.

Недавно в Сети появилось видео с длинной очередью около касс Большого театра. 22 октября начались продажи билетов на новогодний балет «Щелкунчик», и накануне жители столицы начали стягиваться к кассам.

Позднее стало известно, что самый дорогой билет на балет «Щелкунчик» в Большом театре на 31 декабря стоит 20 тысяч рублей. На сайте театра опубликованы график и программа предварительной продажи билетов на «Щелкунчика».