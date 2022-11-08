Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Культурный центр имени Астахова проведет кастинг для спектакля «12 месяцев»

Евгений Белоусов
Город
Культурный центр имени Астахова проведет кастинг для спектакля «12 месяцев»
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Люблинская улица, 149 Карта всех событий

Культурный центр имени И. М. Астахова совместно с театральной студией «ProТеатр» проведет кастинг исполнителей главных ролей и участников ансамбля для новогоднего музыкального спектакля «12 месяцев».

Два состава для спектакля наберут среди актеров, вокалистов, танцоров, циркачей, акробатов и артистов оригинального жанра в возрасте от 11 до 30 лет. Кастинг пройдет 9 ноября с 15:00 до 19:00 в здании центра.

Результаты объявят 11 ноября, после чего начнутся репетиции, график которых подстроят для прошедших кастинг. Сама постановка будет демонстрироваться на сцене центра в декабре 2022 года и в январе 2023-го.

Каждый месяц планируется давать по восемь выступлений, после чего спектакль станет репертуарным. Режиссером постановки выступит Владислав Маматенко, а композитором — музыкант, автор мюзиклов Руслан Сабиров.

Недавно в Сети появилось видео с длинной очередью около касс Большого театра. 22 октября начались продажи билетов на новогодний балет «Щелкунчик», и накануне жители столицы начали стягиваться к кассам.

Позднее стало известно, что самый дорогой билет на балет «Щелкунчик» в Большом театре на 31 декабря стоит 20 тысяч рублей. На сайте театра опубликованы график и программа предварительной продажи билетов на «Щелкунчика».

Театры Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Никита Миронов
Никита Миронов

Российский вариант «культуры отмены»

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Все мнения
О проекте