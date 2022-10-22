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Большая очередь собралась у касс Большого театра за билетами на «Щелкунчик»

Юлия Курганова
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Большая очередь собралась у касс Большого театра за билетами на «Щелкунчик»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Театральная площадь, 1 Карта всех событий

В Сети появилось видео большой очереди около касс Большого театра. В субботу, 22 октября, начнутся продажи билетов на новогодний балет «Щелкунчик», и накануне жители столицы начали стягиваться к кассам.

Очередь растянулась на сотни метров. Люди заняли места с позднего вечера пятницы на улице, чтобы приобрести билеты на желанное представление.

Ранее организаторы предупреждали, что избежать этой проблемы, которая происходит каждый год, скорее всего, не получится.

В Сети даже появились предложения о своеобразной «подработке». Соискателям предлагают «отстоять очередь за 4000 рублей». Автор объявления обещает вознаграждение тому, кто займет очередь с 20 часов 21 октября до полуночи 22 октября, получит в кассе номерок и передаст его «работодателю», сообщает РЕН ТВ.

18 октября Большой театр анонсировал старт продаж билетов на балет «Щелкунчик». Отмечается, что на первом этапе продажа билетов будет осуществляться гражданам, которые планируют лично посетить спектакль. Через два дня после старта продаж, 24 октября, приобрести билет на «Щелкунчика» можно будет на сайте театра.

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