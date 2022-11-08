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Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Костромской области. Об этом стало известно во вторник, 8 ноября.

По предварительным данным, на борту летательного аппарата находились два или три человека. Вертолет упал в двух километрах от деревни Вонышево. На место происшествия выехали правоохранительные органы и пожарные.

Принадлежность вертолета пока неизвестна, но в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Солигаличского района предположили, что летательный аппарат летел из Вологодской или Архангельской областей.

В пресс-службе ГУ МЧС России сообщили ТАСС о том, что региональные авиационные службы не подтверждали запросов коридоров для полета, потому «там никто не должен был лететь».

Еще один вертолет потерпел крушение в Ставрополье 25 августа. На борту летательного аппарата находился только пилот, и он выжил.