Пилота упавшего на территории Ставрополья вертолета Ми-2 нашли живым

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Спасатели обнаружили живым пилота вертолета Ми-2, который упал на территории Ставропольского края. Об этом сообщили в пресс-службе Предгорного муниципального округа региона в четверг, 25 августа.

— Один пилот обнаружен, с ним все хорошо, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что госпитализация пилоту не потребовалась. По предварительным данным, вертолет принадлежал сельскому хозяйству и во время полета обрабатывал поля. В связи с этим, других пассажиров там не было, передает ТАСС.

Накануне сообщалось, что вертолет Ми-2 потерпел крушение на территории Ставропольского края. По информации МЧС, обломки летательного аппарата были обнаружены в 1,5 километра от хутора Шести. В результате инцидента загорелась трава на площади два гектара.