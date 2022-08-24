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Вертолет Ми-2 упал на территории Ставрополья

Анастасия Колоскова
Егор Провоторов
Происшествия
Вертолет Ми-2 упал на территории Ставрополья
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Вертолет Ми-2 потерпел крушение на территории Ставропольского края. Об этом в среду, 24 августа, сообщили в государственном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) по региону.

По информации спасательного ведомства, обломки летательного аппарата были обнаружены в 1,5 километра от хутора Шести. По предварительной информации, при крушении никто не пострадал и не погиб. В результате инцидента загорелась трава на площади два гектара. Отмечается, что в 21:49 удалось ликвидировать открытое горение.

По данным региональных властей, которые приводит РИА Новости, авария произошла по причине плохих погодных условий. На месте происшествия в настоящий момент работают сотрудники транспортной прокуратуры.

На прошлой неделе появилась информация, что вертолет депутата Законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана Robinson R44 с повреждениями фюзеляжа обнаружили в реке Мане. Сообщается, что машина упала с плота во время ее транспортировки.

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