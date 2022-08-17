Вертолет красноярского депутата упал в реку

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Вертолет депутата Законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана обнаружили в реке Мана. Об этом стало известно в среду, 17 августа.

Появилась информация, что во время проведения рейда против незаконного рыболовства, сотрудники полиции обнаружили в реке вертолет Robinson R-44. Место событий находилось в 80 километрах от Красноярска.

Позже выяснилось, что летательный аппарат принадлежит местному депутату. Сам Гольдман, как сообщили в Telegram-канале «112», рассказал, что машина упала с плота во время транспортировки. Сотрудники Следственного комитета и Росавиации проверят обстоятельства происшествия.

Другие вертолеты Robinson пропали в Красноярском крае 11 августа.