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Пропавшие в Красноярском крае вертолеты Robinson вышли на связь

Степан Жирнов
Происшествия
Пропавшие в Красноярском крае вертолеты Robinson вышли на связь
Фото: Минобороны РФ

Пропавшие в Красноярском крае вертолеты Robinson R44 вышли на связь. Об этом сообщили региональные экстренные службы в четверг, 11 августа.

По данным службы, два вертолета летели из Норильска на плато Путорана и пропали с радаров.

Начальник регионального координационного центра поиска и спасения Виктор Дрегер заявил, что пилоты сообщили информацию о посадке руководителю полетов в момент пересменки. Следующие сотрудники информацию не получили и не могли связаться по рации с пилотами.

Как передал ТАСС, оба пилота вышли в эфир и продолжат полеты по маршруту.

В четверг, 11 августа, появилось сообщение, что пропал один вертолет. Позже выяснилось, что пропало два вертолета.

4 августа вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на Камчатке. На борту в этот момент находился только пилот Алексей Резник, он не пострадал.

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