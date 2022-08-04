Фото: Минобороны РФ

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на Камчатке. На борту в этот момент находился только пилот Алексей Резник, он не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России в четверг, 4 августа.

По данным ведомства, жесткая посадка произошла на территории природного парка «Налычево» в Камчатском крае около 10 часов утра по местному времени. В результате происшествия вертолет завалился на бок, винты машины повреждены.

На место происшествия отправились сотрудники СК. Они проведут проверку и выяснят все обстоятельства инцидента.

На сайте ведомства появилось видео с площадки, куда приземлился вертолет.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба СК

Один человек погиб при совершении вертолетом Ми-8 жесткой посадки в Забайкальском крае 1 мая. Еще один человек отделался ранениями.