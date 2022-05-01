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Один человек погиб в результате жесткой посадки МИ-8 в Забайкальском крае
На аэродроме в Забайкальском крае при жесткой посадке Ми-8 погиб один человек и один пострадал. Об этом сообщил источник ТАСС в воскресенье, 1 мая.
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