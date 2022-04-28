Выполнявший учебный полет вертолет упал в Саратовской области

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В Саратовской области упал вертолет. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

— В Саратовской области при выполнении учебного полета упал вертолет, — говорится в сообщении.

Машина совершала полет из поселка Соколовый. Причиной падения стало столкновение с другим вертолетом. Два человека смогли катапультироваться. Крушение произошло на окраине лесополосы, в районе Кумысной поляны. Вертолет полностью разрушился. В результате инцидента погиб один человек.

Мэр Саратова Михаил Исаев подтвердил сообщение о падении вертолета. По его словам, экипаж покинул вертолет при помощи парашютов.

Уже найден один пилот. Он жив, его состояние уточняется. На место выехали спасатели, несколько пожарных расчетов и скорая помощь, передает ТАСС.

15 апреля сообщалось, что на учебной базе в поселке Соколовом под Саратовом опрокинулся вертолет Ми-8. В результате инцидента один человек получил травмы.

17 апреля в Краснодарском крае потерпел крушение вертолет сельхозавиации. Падение вертолета произошло в Мостовском районе при его заходе на посадку.