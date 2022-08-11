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В Красноярском крае летевший в Путоранский заповедник вертолет Robinson не вышел на связь

Степан Жирнов
Происшествия
В Красноярском крае летевший в Путоранский заповедник вертолет Robinson не вышел на связь
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Красноярском крае вертолет Robinson не вышел на связь. Об этом сообщили в экстренных службах в четверг, 11 августа.

Летательный аппарат марки Robinson летел в Путоранский заповедник, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

Количество человек на борту уточняется.

Плато Путорана — труднодоступный горный массив на севере Красноярского края.

4 августа вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на Камчатке. На борту в этот момент находился только пилот Алексей Резник, он не пострадал.

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