В Красноярском крае летевший в Путоранский заповедник вертолет Robinson не вышел на связь
В Красноярском крае вертолет Robinson не вышел на связь. Об этом сообщили в экстренных службах в четверг, 11 августа.
Летательный аппарат марки Robinson летел в Путоранский заповедник, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.
Количество человек на борту уточняется.
Плато Путорана — труднодоступный горный массив на севере Красноярского края.
4 августа вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на Камчатке. На борту в этот момент находился только пилот Алексей Резник, он не пострадал.