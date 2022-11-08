Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в ЛНР

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в ЛНР
Фото: depositphotos

Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в районе населенного пункта Белогоровка ЛНР. Об этом сообщил корреспондент телеканала Валентин Гвоздев во вторник, 8 ноября.

— Сегодня выезжали с саперами 4-й бригады 2-го армейского корпуса ЛНР в район Белогоровки. Там сейчас идет активное наступление наших войск. Чтобы его обеспечить, должны пройти инженеры, проверить все на предмет мин и растяжек. После того, как несколько мин были обезврежены, одна попалась, установленная на неизвлекаемость. Ее подорвали дистанционно. Из соседней лесополосы начался обстрел, — рассказал он.

По словам журналиста, огонь открыли украинские диверсанты в направлении взрыва. Предположительно, они знали о местонахождении личного состава и между дружественным вооруженным сопровождением и диверсантами завязался стрелковый бой.

Под перекрестным огнем оказался оператор «Звезды» Андрей Подгорнов, который оперативно зашел в укрытие. В результате боя никто из съемочной группы не пострадал, пишет телеканал «Звезда».

В сентябре съемочная группа телеканала «ТВ Центра» пострадала в результате взрыва во время рабочего выезда в Запорожской области Украины. Журналист Никита Васильев рассказал, что их машина перевернулась, из-за чего он и водитель получили травм

Украина телеканал «Звезда» Армия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Никита Миронов
Никита Миронов

Российский вариант «культуры отмены»

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Все мнения
О проекте