Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в ЛНР

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Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в районе населенного пункта Белогоровка ЛНР. Об этом сообщил корреспондент телеканала Валентин Гвоздев во вторник, 8 ноября.

— Сегодня выезжали с саперами 4-й бригады 2-го армейского корпуса ЛНР в район Белогоровки. Там сейчас идет активное наступление наших войск. Чтобы его обеспечить, должны пройти инженеры, проверить все на предмет мин и растяжек. После того, как несколько мин были обезврежены, одна попалась, установленная на неизвлекаемость. Ее подорвали дистанционно. Из соседней лесополосы начался обстрел, — рассказал он.

По словам журналиста, огонь открыли украинские диверсанты в направлении взрыва. Предположительно, они знали о местонахождении личного состава и между дружественным вооруженным сопровождением и диверсантами завязался стрелковый бой.

Под перекрестным огнем оказался оператор «Звезды» Андрей Подгорнов, который оперативно зашел в укрытие. В результате боя никто из съемочной группы не пострадал, пишет телеканал «Звезда».

В сентябре съемочная группа телеканала «ТВ Центра» пострадала в результате взрыва во время рабочего выезда в Запорожской области Украины. Журналист Никита Васильев рассказал, что их машина перевернулась, из-за чего он и водитель получили травм