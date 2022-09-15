Съемочная группа «ТВ Центра» пострадала при взрыве в Запорожской области

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Съемочная группа телеканала ТВЦ пострадала в результате взрыва во время рабочего выезда в Запорожской области Украины.

По словам корреспондента Никиты Васильева, их автомобиль перевернулся. В результате он и водитель, как уточняется, получили травмы.

На данный момент их жизни находятся вне опасности. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, передает сайт ТВЦ.

В конце августа сообщалось, что гостиница Park Inn, в которой во время визита в Донецк остановилась телеведущая Юлия Барановская, попала под обстрел.

Директор ведущей уточнил, что все, кто находился в гостинице, спустились в подвал, где просидели в течение 45 минут. При этом Барановская в результате инцидента не пострадала.

Ведущая прибыла в Донецк в рамках работы над проектом «Женщины Донбасса». Он будет включать 30 историй о жительницах региона, чья жизнь изменилась за последние 8,5 года.