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Телеведущая Барановская попала под ночной обстрел в Донбассе

Анастасия Колоскова

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Телеведущая Барановская попала под ночной обстрел в Донбассе
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Гостиница Park Inn, в которой во время визита в Донецк остановилась телеведущая Юлия Барановская, попала под обстрел. Об этом в субботу, 27 августа, сообщил ее директор Петро Шекшеев.

— Сегодня ночью около 5 утра раздались несколько взрывов. Гостиница, где спала Юля, Park Inn — это гостиница, где останавливаются все московские гости, самая тихая часть Донецка, попала под обстрел, — сказал он.

Директор ведущей уточнил, что все, кто находился в гостинице, спустились в подвал, где просидели в течение 45 минут. При этом Барановская в результате инцидента не пострадала.

Ведущая прибыла в Донецк в рамках работы над проектом «Женщины Донбасса». Он будет включать 30 историй о жительницах региона, чья жизнь изменилась за последние 8,5 года, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины начали проведение очередного обстрела Энергодара. Всего за прошедшую ночь было совершено порядка 20 выстрелов по центру города. При этом 5 снарядов попали по территории Запорожской атомной электростанции.

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