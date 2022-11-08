Онколог назвал основные признаки рака, которые проявляются по утрам

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Врач-онколог Андрей Воробьев рассказал о трех симптомах рака, которые проявляются по утрам.

— Усталость очень часто встречается у людей, больных раком, это может быть самым неприятным симптомом. Многие люди говорят, что это самый разрушительный побочный эффект из всех. Усталость, связанная с раком, может повлиять на вас физически, эмоционально и умственно, — отметил он.

По словам специалиста, усталость при раке является результатом истощения запасов питательных веществ в организме. Усталость может быть более выраженной при раке крови, так как это заболевание возникает в костном мозге.

Люди с прогрессирующим раком часто жалуются на плохое самочувствие. Это может быть вызвано прохождением химиотерапии или лучевой терапии, ростом рака, закупоркой кишечника или локализацией онкологии.

Так, 7 из 10 человек с прогрессирующим раком сообщают о тошноте и рвоте, что делает это очень распространенными признаками. Также одним из основных симптомов опухоли головного мозга являются головные боли, пишет «МедикФорум».

До этого врач-онколог, маммолог, кандидат медицинских наук, заведующий онкохирургическим отделением в ЦКБ «РЖД-Медицина» Владимир Воротников рассказал «Вечерней Москве», что онкология, передавшаяся по наследству, встречается очень редко — не более чем в пяти процентах от общего количества случаев.