Один человек погиб, четверо выжили при падении вертолета в Костромской области

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Появились подробности о пострадавших при падении вертолета Ми-2 в Костромской области. Об этом стало известно во вторник, 8 ноября.

По предварительной информации, в результате крушения один человек погиб и еще четверо пострадали.

Также стало известно, что летательный аппарат вылетел из Шарьи, совершив аварийную посадку в нескольких километрах от места назначения, сообщил Telegram-канал 112.

Еще один вертолет потерпел крушение в Ставрополье 25 августа. На борту летательного аппарата находился только пилот, и он выжил.