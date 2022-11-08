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Дептранс объявил о создании карты с возможностями «Тройки» и банковской карты

Евгений Жуков
Город
Дептранс объявил о создании карты с возможностями «Тройки» и банковской карты
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Транспортную карту «Тройку» и банковскую карту объединили в одну универсальную. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 8 ноября.

Оформить единую карту можно в мобильном приложении «Город». С этой картой у пользователей появится возможность получать три вида кешбэка: три процента бонусами «Города» при пополнении проездного билета, один процент за любые банковские транзакции и свыше 50 процентов бонусами «Города» за приобретение товаров у партнеров приложения, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Также сообщалось о новых тематических проездных билетах «Единый», посвященных 100-летию Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Дизайн билета отражает фирменный стиль театра.

Кроме того, недавно Дептранс Москвы совместно с ГМИИ имени А. С. Пушкина выпустил лимитированную коллекцию карт «Тройка» по случаю выставки «Брат Иван. Коллекция Михаила и Ивана Морозовых».

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