Дептранс объявил о создании карты с возможностями «Тройки» и банковской карты

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Транспортную карту «Тройку» и банковскую карту объединили в одну универсальную. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 8 ноября.

Оформить единую карту можно в мобильном приложении «Город». С этой картой у пользователей появится возможность получать три вида кешбэка: три процента бонусами «Города» при пополнении проездного билета, один процент за любые банковские транзакции и свыше 50 процентов бонусами «Города» за приобретение товаров у партнеров приложения, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Также сообщалось о новых тематических проездных билетах «Единый», посвященных 100-летию Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Дизайн билета отражает фирменный стиль театра.

Кроме того, недавно Дептранс Москвы совместно с ГМИИ имени А. С. Пушкина выпустил лимитированную коллекцию карт «Тройка» по случаю выставки «Брат Иван. Коллекция Михаила и Ивана Морозовых».