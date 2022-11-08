«Совсем другое лицо!»: поклонники не узнали Безрукова после смены имиджа

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Поклонники актера Сергея Безрукова были шокированы его сменой имиджа. Новое фото он опубликовал на личной странице в социальных сетях.

«Ого! Кто это? Не узнать!»; «Совсем другое лицо! Сергей Витальевич, вы прямо легенда перевоплощений!»; «Вот так сядешь в вагон и Сергея Витальевича не узнаешь!», — прокомментировали публикацию пользователи.

До этого певица Лариса Долина резко отреагировала в Сети на оскорбления хейтеров, нелестно отозвавшихся о ее внешности. 67-летняя Долина выложила в соцсети снимок, на котором предстала в коротких шортах.

Артистка на фото находится в прекрасной форме и в молодежном образе выглядит вполне гармонично. Однако некоторые комментаторы указали ей на то, что в пенсионном возрасте следует одеваться скромнее.

«Вечерняя Москва» узнала у психотерапевта Евгения Фомина, насколько этична такая резкая реакция медийной личности на подобные выпады. По словам эксперта, Долину отличает от простых людей лишь наличие уникальных вокальных данных. В остальном она является обычным человеком со своими комплексами, страхами и слабостями.