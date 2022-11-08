Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Совсем другое лицо!»: поклонники не узнали Безрукова после смены имиджа

Лейла Алиева
Общество
«Совсем другое лицо!»: поклонники не узнали Безрукова после смены имиджа
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Поклонники актера Сергея Безрукова были шокированы его сменой имиджа. Новое фото он опубликовал на личной странице в социальных сетях.

«Ого! Кто это? Не узнать!»; «Совсем другое лицо! Сергей Витальевич, вы прямо легенда перевоплощений!»; «Вот так сядешь в вагон и Сергея Витальевича не узнаешь!», — прокомментировали публикацию пользователи.

До этого певица Лариса Долина резко отреагировала в Сети на оскорбления хейтеров, нелестно отозвавшихся о ее внешности. 67-летняя Долина выложила в соцсети снимок, на котором предстала в коротких шортах.

Артистка на фото находится в прекрасной форме и в молодежном образе выглядит вполне гармонично. Однако некоторые комментаторы указали ей на то, что в пенсионном возрасте следует одеваться скромнее.

«Вечерняя Москва» узнала у психотерапевта Евгения Фомина, насколько этична такая резкая реакция медийной личности на подобные выпады. По словам эксперта, Долину отличает от простых людей лишь наличие уникальных вокальных данных. В остальном она является обычным человеком со своими комплексами, страхами и слабостями.

Шоу-бизнес Знаменитости Сергей Безруков
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Никита Миронов
Никита Миронов

Российский вариант «культуры отмены»

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Все мнения
О проекте