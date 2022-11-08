Станцию связи на крыше дома в Москве демонтировали по требованию Мосжилинспекции

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, 64В Карта всех событий

Жители дома № 64в на Алтуфьевском шоссе обратились в Мосжилинспекцию по вопросу размещения базовой станции сотовой связи на крыше дома.

Прибывшие на место жилищные инспекторы установили, что на кровле дома самовольно установлено электрооборудование с обозначением «радиоизлучение». Никаких документов, подтверждающих согласие собственников на использование общедомового имущества третьими лицами, управляющая компания не смогла предоставить.

Представители Мосжилинспекции выдали управляющей организации предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. На текущий момент все незаконно установленное оборудование было демонтировано.

До этого стало известно, что жильцы дома на Зверинецкой улице в районе Соколиная Гора пожаловались на «зловоние» в подъезде и бездействие управляющей организации в Мосжилинспекцию.

Инспекторы установили, что источник неприятного запаха находился в подвале дома. Выяснилось, что управляющая организация не устранила причину и последствия засора канализации.