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Голикова заявила о завершении формирования системы поддержки семей с детьми

Евгений Жуков
Общество
Голикова заявила о завершении формирования системы поддержки семей с детьми
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в стране фактически завершилось формирование системы поддержки семей с детьми. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Сегодня, создавая это (единое — прим. «ВМ») пособие, мы завершаем практически работу над этой системой и дальше будем только корректировать ее, если в ходе реализации потребуются какие-то дополнительные изменения, — сказала чиновник.

Она также добавила, что решение о едином пособии, которое было озвучено президентом России Владимиром Путиным в рамках послания Федеральному собранию в 2020 году, привело к формированию целостной системы поддержки семей с детьми до 17 лет, сообщается на официальном сайте Кремля.

До этого стало известно, что неработающие родители могут подать заявление на единовременное пособие при рождении ребенка с помощью нового онлайн-сервиса на сайте «Госуслуги».

Сервис разработан Минцифры совместно с Пенсионным фондом. Так, на пособие в размере 20,4 тысячи рублей могут претендовать родители или опекуны ребенка в том случае, если получатель не имеет места работы.

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