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Суд в Москве арестовал россиянина по подозрению в госизмене

Евгений Белоусов
Происшествия
Суд в Москве арестовал россиянина по подозрению в госизмене
Фото: shutterstock

Лефортовский районный суд арестовал россиянина по фамилии Вердиян по делу о государственной измене. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе суда.

Дело проходит под грифом «совершенно секретно», поэтому его подробности не разглашаются. Однако статья, по которой судят россиянина, предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Вердияна заключили под стражу до 7 января 2023 года.

В конце октября физик Александр Луканин был признан виновным в государственной измене Томским областным судом. Суд назначил ученому более мягкое наказание, чем предусматривает статья. Луканин отправится в колонию строгого режима на семь с половиной лет.

Ученого подозревали в том, что он попытался незаконно передать российские технологии за рубеж. Его задержали и арестовали осенью 2020 года.

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