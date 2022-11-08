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Экскурсию в Музее Победы провели для 100-летней участницы ВОВ

Евгений Жуков
Город
Экскурсию в Музее Победы провели для 100-летней участницы ВОВ
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Участница Великой Отечественной войны старшина медицинской службы Мария Анисимовна Сердюк побывала на экскурсии в Музее Победы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения во вторник, 8 ноября.

Экскурсия для ветерана состоялась накануне ее 100-летнего юбилея и стала подарком к этому знаменательному дню.

— Я здесь второй раз, и вижу, как за это время все изменилось, как стало все наглядно. Сюда обязательно нужно приводить детей и молодежь, чтобы они понимали, какой ценой завоеван мир, — заявила Сердюк.

Мария Анисимовна также посетила музейное пространство «Подвиг Народа». Несмотря на почтенный возраст, ветеран захотела посмотреть и экспозицию «Подвиг Армии», особенно — диорамы, посвященные Сталинградской и Курской битвам. Своими воспоминаниями об этих сражениях она поделилась с участниками экскурсии.

До этого стало известно, что около 600 столичных школьников вступили в ряды «Юнармии» в Музее Победы. На торжественной церемонии с ребятами встретился первый заместитель начальника штаба регионального отделения «Юнармии», Герой России, генерал-майор Геворк Исахонян.

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