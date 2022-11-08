Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Кадыров заявил, что под Лисичанском не погиб ни один чеченский боец

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Кадыров заявил, что под Лисичанском не погиб ни один чеченский боец
Фото: vk/ramzan

Ни один чеченский боец не погиб под Лисичанском, все сообщения об этом — «байки». Об этом во вторник, 8 ноября, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Вражеские пропагандистские каналы настолько заврались, что на ровном месте штампуют сказки. Теперь пишут о сотнях погибших чеченских бойцов под Лисичанском. Такие байки даже комментировать не хочется, — заметил он.

По словам Кадырова, дела у чеченских подразделений обстоят очень хорошо, в том числе и в Лисичанске. Он также заявил, что только за прошедшие сутки чеченские бойцы уничтожили более 600 солдат противника.

Украинская армия окончательно исчерпала себя и находится в бедственном положении, о чем осведомлены партнеры Киева на Западе, написал Кадыров в Telegram-канале.

Командир отряда спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции Луганской народной республики генерал-майор Апты Алаудинов также опроверг информацию СМИ о массовой гибели бойцов батальона в Лисичанске.

Минобороны опубликовало кадры с моментом ликвидации отечественным ударным дроном «Изделие-51/52», ранее известным как «Ланцет», танка ВСУ, укрывавшегося в городской застройке.

Украина Рамзан Кадыров Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Никита Миронов
Никита Миронов

Российский вариант «культуры отмены»

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Все мнения
О проекте