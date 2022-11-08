Кадыров заявил, что под Лисичанском не погиб ни один чеченский боец

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Ни один чеченский боец не погиб под Лисичанском, все сообщения об этом — «байки». Об этом во вторник, 8 ноября, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Вражеские пропагандистские каналы настолько заврались, что на ровном месте штампуют сказки. Теперь пишут о сотнях погибших чеченских бойцов под Лисичанском. Такие байки даже комментировать не хочется, — заметил он.

По словам Кадырова, дела у чеченских подразделений обстоят очень хорошо, в том числе и в Лисичанске. Он также заявил, что только за прошедшие сутки чеченские бойцы уничтожили более 600 солдат противника.

Украинская армия окончательно исчерпала себя и находится в бедственном положении, о чем осведомлены партнеры Киева на Западе, написал Кадыров в Telegram-канале.

Командир отряда спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции Луганской народной республики генерал-майор Апты Алаудинов также опроверг информацию СМИ о массовой гибели бойцов батальона в Лисичанске.

Минобороны опубликовало кадры с моментом ликвидации отечественным ударным дроном «Изделие-51/52», ранее известным как «Ланцет», танка ВСУ, укрывавшегося в городской застройке.