Блогер Жигалова рассказала о новом возлюбленном певицы Лолиты

Фото: YouTube / Шастун

Журналистка и блогер Алена Жигалова рассказала о новом возлюбленном певицы Лолиты Милявской.

— Я спрашивала: «Лола, ты так похудела, так классно выглядишь, что случилось с тобой?» А она сказала: «У меня же мужик уже есть сколько времени». И мужик, кстати, какой-то молодой, — поделилась ведущая в новом выпуске YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».

По словам певицы, она обрела счастье и энергию рядом с новым возлюбленным. Однако Лолита не стала раскрывать имя своего избранника.

До этого Милявская заявила, что ее не волнует запрет на посещение Европы для выступлений, так как в данный момент это ей не нужно. По словам исполнительницы, международные рейсы сейчас «очень трудные», так что сейчас лучше просто подождать.

В сентябре Лолита поделилась кадрами, на которых она срезает секатором грозди винограда, свесившиеся на ее участок. На этом артистка не остановилась и показала подписчикам, как наносит смывающиеся татуировки на свое тело.