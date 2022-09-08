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«Поступки не по возрасту»: Лолита набила тату и украла виноград у соседа

Лейла Алиева
Общество
«Поступки не по возрасту»: Лолита набила тату и украла виноград у соседа
Фото: Youtube / Galich Ida

Российская певица Лолита Милявская поделилась кадрами, на которых она срезает секатором грозди винограда, свесившиеся на ее участок.

На этом артистка не остановилась и показала подписчикам, как наносит смывающиеся переводные татуировки на свое тело. При этом певица осознает, что за такие поступки ее могут захейтить, и предположила, что написали бы ее недоброжелатели.

— Подобрала несколько фраз, которыми можно описать мои действия: «Ей почти 59, а она все развлекается»; «Поступки не по возрасту»; «Люди так не живут», — цитирует Лолиту Пятый канал.

До этого певица призналась, что ее мать и дочь в настоящее время находятся за пределами страны. Предположительно, 79-летняя мать исполнительницы Алла Дмитриевна и 23-летняя дочь Ева уехали в Болгарию, где артистка владеет апартаментами и домом. Лолита купила там недвижимость 14 лет назад.

Также Лолита объяснила, почему ей важно посещать Крым. По ее словам, она ни за что не откажется от поездок на полуостров, поскольку там прошло ее детство.

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