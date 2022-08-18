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Певица Лолита объяснила, почему не откажется от поездок в Крым

Елена Самойлова
Общество
Певица Лолита объяснила, почему не откажется от поездок в Крым
Фото: Youtube/ШАСТУН

Певица Лолита Милявская объяснила, почему ей важно посещать Крым. По ее словам, она ни за что не откажется от поездок на полуостров, поскольку там прошло ее детство.

— Я здесь выросла. Поэтому я никогда не оставляла Крым и не реагировала на замечания в духе ездить — не ездить. Это место, куда меня привозила бабушка, — поделилась артистка.

Милявская добавила, что здесь же проживали ее родители, поэтому у нее есть причины называть это место своим домом. Главное, уточнила певица, чтобы транспортное сообщение с полуостровом было налажено, потому что долго добираться туда ей показалось неудобным, передает «КП».

16 августа поэт-песенник Илья Резник обвинил певца Николая Баскова в лицемерии за поддержку спецоперации на Украине. Резник заявил, что артист пытался усидеть на двух стульях.

Кроме того, поэт напомнил, что в 2014 году Басков не рвался активно поддерживать присоединение Крыма, так как боялся потерять доходы от концертов на Украине. Тогда он, как уточняется, отменил выступление на полуострове.

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