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Резник заявил о лицемерии Баскова, поддержавшего спецоперацию

Юлия Курганова
Общество
Резник заявил о лицемерии Баскова, поддержавшего спецоперацию
Фото: mosreg.ru

Певец Николай Басков одним из первых поддержал военную спецоперацию. Однако его поступок поэт-песенник Илья Резник считает неискренним, он обвинил артиста в лицемерии.

Резник заявил, что звезда долго пытался усидеть на двух стульях. Именно поэтому Баскова нельзя сравнивать с покойным певцом Иосифом Кобзоном. Поэт напомнил, что в 2014 году артист не рвался поддерживать присоединение Крыма, так как боялся потерять доходы от концертов на Украине. Тогда он отказался выступить в Крыму.

— Сейчас придумали замену Кобзону – его преемником называют Николая Баскова. Зачем людей смешить? Это не смешно, а трагично. Как можно назвать преемником Кобзона Баскова, который не может определиться с осознанием происходящего в нашей стране? Басков заявляет: то Крым не наш, то наш. Он мечется из стороны в сторону. В 2014 году он не подписал письмо в поддержку президента, потому что боялся потерять огромные гонорары от украинских олигархов, — высказал свое мнение Резник «Экспресс газете».

В июне Николай Басков призвал актрису Чулпан Хаматову отказаться от участия в российских фильмах. В августе кинотеатры покажут российский фильм «Просточеловек», где артистка сыграла одну из главных ролей. Певец не остался в стороне и дал комментарий насчет этой ситуации.

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