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«Льют грязь на Родину»: Басков призвал Хаматову отказаться от участия в российских фильмах

Александр Афонин
Общество
«Льют грязь на Родину»: Басков призвал Хаматову отказаться от участия в российских фильмах
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В августе этого года кинотеатры покажут российский фильм «Просточеловек», где Чулпан Хаматова сыграла одну из главных ролей. Певец Николай Басков не остался в стороне и дал свой комментарий насчет этой ситуации.

— Интересно наблюдать, как отдельные лица самоуверенно примеряют роль «Совести Нации» и льют грязь на свою Родину из-за границы, а потом в России запускаются проекты с ними в главных ролях, — сказал он.

В своем Telegram-канале народный артист России добавил, что его смутило решение уехавшей из страны актрисы не отказываться от роли. Басков задался вопросом, почему она «не выбросила в мусорку» свои работы в российском кино, как это ранее сделал актер Ивар Калныньш.

Народный артист России Александр Михайлов высказался, что Чулпан Хаматова имеет право на собственное мнение, но когда она вернется в страну, то нужно будет разобраться. Кроме того, он жестко высказался о причинах, по которым актриса критикует Россию.

В начале июня Николай Басков назвал «подловатыми» нелицеприятные высказывания о России со стороны уехавших за пределы страны артистов. Он призвал власти заняться решением вопроса об их возвращении.

Николай Басков Кино Чулпан Хаматова
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