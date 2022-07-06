Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Обливала грязью Россию, а за это ее насиловали»: Михайлов высказался о Хаматовой

Юлия Курганова
Общество
«Обливала грязью Россию, а за это ее насиловали»: Михайлов высказался о Хаматовой
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

После начала специальной операции актриса Чулпан Хаматова эмигрировала в Европу и дала несколько откровенных интервью, в которых осудила политику России. После этого многие ее коллеги и поклонники стали резко высказываться в адрес знаменитости.

Ее критиковали Татьяна Васильева, Сергей Никоненко и многие другие звезды, которые остаются на родине и гордятся этим. К этому списку присоединился и Александр Михайлов. Народный артист России высказался, что Хаматова имеет право на собственное мнение, но когда она вернется в страну, то нужно будет разобраться.

Понятна артисту и та агрессия, которую проявляет звезда. Он жестко высказался о причинах, по которым актриса критикует Россию.

— Ну, бывает затмение. Человек талантливый, она девчонка талантливая. То, что она обливала грязью, а потом каждый день ее за это насиловали как проститутку паршивую, ну вот она и вынуждена была обливать грязью. У каждого своя позиция. А приедут — разберемся, — заявил Михайлов в интервью «Абзацу».

Также о Хаматовой стало появляться много слухов. Например, некоторые издания заявили, что она якобы нажилась на своем благотворительном фонде. Телеведущего Юрия Николаева, который разочаровался в актрисе после ее эмиграции, очень огорчила эта информация.

Александр Михайлов критика Чулпан Хаматова
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возродить уважение к добросовестному труду

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Игра воспитывает не хуже книги

Алексей Митяев
Алексей Митяев

Самокатам снизят скорость

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Все мнения
О проекте