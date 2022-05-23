Лолита сообщила, что вывезла семью из России

Фото: Youtube / Galich Ida

Певица Лолита Милявская призналась, что ее близкие родственники, мать и дочь, в настоящее время находятся за пределами страны.

— Они вообще в другой стране находятся. Я делаю все, чтобы моя семья жила очень хорошо, — рассказала звезда в эфире телеканала НТВ.

Предположительно, 79-летняя мать исполнительницы Алла Дмитриевна и 23-летняя дочь Ева уехали в Болгарию, где артистка владеет апартаментами и домом. Известно, что Лолита купила там недвижимость еще 14 лет назад.

По словам певицы, она достаточно часто видится с семьей и чувствует себя хорошо, если им хорошо.

В марте Лолита рассказала подписчикам в соцсетях, что ей удалось перевезти мать и дочь из Киева в Москву, которые в конце февраля попали в сложную ситуацию в украинской столице. Им приходилось прятаться в бомбоубежище. Певица выразила благодарность «хорошим людям», которые помогли их семье объединиться.

Накануне о своем отъезде из России рассказал артист популярного шоу телеканала ТНТ «Однажды в России» Денис Дорохов. По словам юмориста, сейчас он находится с частным визитом в столице Белоруссии.