Комик Денис Дорохов рассказал о своем отъезде из России

Фото: Youtube / ТО «Gazgolder»

Артист популярного шоу телеканала ТНТ «Однажды в России» Денис Дорохов в воскресенье, 22 мая, заявил, что покинул территорию России. По словам юмориста, сейчас он находится с частным визитом в столице Белоруссии — Минске.

На своем канале в Telegram он ответил своим подписчикам, которые интересуются его выступлениями в соседней стране. Комик подчеркнул, что приехал в Минск не с гастролями, а с «частным визитом».

Свою цель визита в республику Денис Дорохов уточнять не стал. Также он не стал называть дату своего возвращения на родину. Единственное, о чем упомянул звезда «Однажды в России», так это о том, что вскоре он продолжит свою концертную деятельность. По словам комика, это случится после того, как он решит «свои вопросы».

Накануне известный российский дрессировщик Эдгард Запашный признался, что был удивлен тем, что многие покинувшие Россию звезды все еще остаются в эфирах отечественных радиостанций, а их композиции по-прежнему находятся в ротации. По его словам, это воздействует на молодежь, которая принимает сложившуюся ситуацию за норму.