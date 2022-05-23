Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Комик Денис Дорохов рассказал о своем отъезде из России

Егор Провоторов
Общество
Комик Денис Дорохов рассказал о своем отъезде из России
Фото: Youtube / ТО «Gazgolder»  

Артист популярного шоу телеканала ТНТ «Однажды в России» Денис Дорохов в воскресенье, 22 мая, заявил, что покинул территорию России. По словам юмориста, сейчас он находится с частным визитом в столице Белоруссии — Минске.

На своем канале в Telegram он ответил своим подписчикам, которые интересуются его выступлениями в соседней стране. Комик подчеркнул, что приехал в Минск не с гастролями, а с «частным визитом».

Свою цель визита в республику Денис Дорохов уточнять не стал. Также он не стал называть дату своего возвращения на родину. Единственное, о чем упомянул звезда «Однажды в России», так это о том, что вскоре он продолжит свою концертную деятельность. По словам комика, это случится после того, как он решит «свои вопросы».

Накануне известный российский дрессировщик Эдгард Запашный признался, что был удивлен тем, что многие покинувшие Россию звезды все еще остаются в эфирах отечественных радиостанций, а их композиции по-прежнему находятся в ротации. По его словам, это воздействует на молодежь, которая принимает сложившуюся ситуацию за норму.

Шоу-бизнес Белоруссия Юмор
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О святости

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Раскрываем тайны нашей истории

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Поддерживать свою страну в любые времена

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Все мнения
О проекте