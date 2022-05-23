Эдгард Запашный призвал убирать из радиоэфиров покинувших Россию артистов

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Известный российский дрессировщик Эдгард Запашный в минувшее воскресенье, 22 мая, рассказал о своем отношении к покинувшим Россию знаменитостям, многие из которых выступили против российской специальной военной операции на Украине.

По его мнению, высказывания этих людей не заслуживают внимания. Цирковой артист подчеркнул, что в России есть большое количество артистов, которые в настоящее время поддерживают свою страну, выступая перед военнослужащими и посещая Донбасс, однако им уделяется незаслуженно мало внимания.

Запашный признался, что был удивлен тем, что многие покинувшие Россию звезды все еще остаются в эфирах отечественных радиостанций, а их композиции по-прежнему находятся в ротации.

— Я сегодня пока ехал из аэропорта, услышал всех этих певцов по федеральным радиоканалам. Тем самым молодежи наматывается на ус, что такое поведение — нормально, что им за это ничего не будет, что их еще и поощрят этим эфиром на радиостанции, — заметил артист в интервью «Известиям».

По мнению известного дрессировщика, в таком «заигрывании в демократию» полностью отсутствует здравый смысл.

В начале мая Запашный предрек бежавшим из России знаменитостям забвение и нищету.