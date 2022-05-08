Эдгар Запашный предрек бежавшим из России артистам нищету и забвение

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Народный артист РФ, руководитель Большого Московского цирка Эдгар Запашный в минувшую субботу, 7 мая, прошелся по звездам, которые в сложный для стран период покидают свою родину. По его словам, сбежавших артистов в скором времени ожидает нищета и забвение.

Артист высказался не только о российских, но и об украинских знаменитостях. Так, он назвал певца Макса Барских трусом, который при первой же появившейся возможности покинул Украину ради гастролей в Соединенных Штатах.

Также Запашный в интервью ФАН не стал защищать покинувшую Россию актрису Чулпан Хаматову. По словам артиста цирка, судя по ценам на онлайн-уроки актерского мастерства, денег в Прибалтике знаменитости не хватает.

Накануне стало известно, что Хаматова просит за свои курсы актерского мастерства 14 тысяч рублей. Спустя несколько дней после объявления о запуске платных уроков артистка решила позволить всем желающим покупать курсы с большой скидкой. Появлялась информация, что занятия Хаматовой не пользуются значительным спросом среди россиян.