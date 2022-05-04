Бежавшие из России знаменитости решили зарабатывать на онлайн-занятиях

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Покинувшие Россию в феврале-апреле знаменитости ринулись зарабатывать на онлайн-уроках. Для этого лишившиеся гонораров на территории РФ артисты выбрали специализированную платформу «Уроки легенд».

Сервис появился в 2019 году и стал популярен на фоне пандемии коронавируса. Первоначально ей заинтересовались знаменитости, которые хотели немного заработать своими знаниями, делясь ими со всеми желающими за символическую плату.

После начала спецоперации России на Украине некоторые артисты покинули страну и потеряли существенную часть заработка. Компенсировать ее знаменитости снова решили за счет российских граждан.

Первопроходцем стала актриса Чулпан Хаматова. Перебравшаяся в Латвию артистка попросила за свои уроки актерского мастерства больше всех — 14 тысяч рублей за одно занятие. При этом сейчас, из-за низкого спроса, знаменитость сделала внушительную скидку, пишет ФАН.

Впоследствии к этой платформе присоединился известный продюсер Константин Меладзе. Стоимость его занятий в два раза меньше, нежели у Хаматовой. И все равно продвигать уроки приходится через скидку в 75 процентов. Кроме того, серию уроков намерен запустить на сервисе режиссер Иван Вырыпаев.

В конце апреля стало известно, что Хаматова могла покинуть Россию из-за обрушившейся на нее критики после ролей Зулейхи и Раисы Горбачевой.