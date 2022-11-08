Госдеп подтвердил планы по проведению встречи по ДСНВ с российской стороной

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Россия и Соединенные Штаты договорились о проведении в ближайшем будущем встречи двусторонней комиссии по выполнению Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом во вторник, 8 августа, сообщил в ходе регулярного брифинга официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, такая встреча пройдет «в ближайшем будущем». Он подчеркнул, что комиссия выполняет функцию механизма по обсуждению вопросов, касающихся выполнения соглашения. Прайс заметил, что в Госдепе рассчитывают на конструктивную встречу.

Представитель внешнеполитического ведомства США предпочел не уточнять детали относительно даты и места встречи. При этом Прайс подчеркнул, что вопросы урегулирования ситуации на Украине в ходе работы комиссии обсуждаться не будут, пишет ТАСС.

— Наш принцип - ничего про Украину без Украины, — резюмировал он, выступая перед журналистами.

В начале августа Россия уведомила США о временном выводе из-под инспекционной деятельности по ДСНВ своих объектов, подлежащих инспекциям по данному договору.