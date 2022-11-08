Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Госдеп подтвердил планы по проведению встречи по ДСНВ с российской стороной

Егор Провоторов
В мире
Госдеп подтвердил планы по проведению встречи по ДСНВ с российской стороной
Фото: shutterstock

Россия и Соединенные Штаты договорились о проведении в ближайшем будущем встречи двусторонней комиссии по выполнению Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом во вторник, 8 августа, сообщил в ходе регулярного брифинга официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, такая встреча пройдет «в ближайшем будущем». Он подчеркнул, что комиссия выполняет функцию механизма по обсуждению вопросов, касающихся выполнения соглашения. Прайс заметил, что в Госдепе рассчитывают на конструктивную встречу.

Представитель внешнеполитического ведомства США предпочел не уточнять детали относительно даты и места встречи. При этом Прайс подчеркнул, что вопросы урегулирования ситуации на Украине в ходе работы комиссии обсуждаться не будут, пишет ТАСС.

— Наш принцип - ничего про Украину без Украины, — резюмировал он, выступая перед журналистами.

В начале августа Россия уведомила США о временном выводе из-под инспекционной деятельности по ДСНВ своих объектов, подлежащих инспекциям по данному договору.

договор по СНВ Россия США СНВ-3 Госдеп
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Никита Миронов
Никита Миронов

Российский вариант «культуры отмены»

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Все мнения
О проекте