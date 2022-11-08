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Состояние Маска за последние полгода снизилось на 70 млрд долларов

Егор Провоторов
В мире
Состояние Маска за последние полгода снизилось на 70 млрд долларов
Фото: jurvetson / CC BY 2.0

Состояние американского предпринимателя Илона Маска с момента появления первой информации о приобретении им социальной сети Twitter в апреле снизилось на 70 миллиардов долларов, сообщает во вторник, 8 ноября, информационное агентство Reuters.

По данным журналистов, в настоящий момент состояние бизнесмена оценивается в сумму около 194,8 миллиарда долларов, что напрямую связано с падением курса акций другого его актива — компании Tesla.

Как отмечается, инвесторы переживают, что из-за покупки Twitter Илон Маск не уделяет достаточное количество времени и внимания своему бизнесу в сфере электрокаров. В то же самое время конкуренция в этом сегменте неуклонно растет, пишет ТАСС.

Бизнесмен возглавил компанию Twitter 28 октября. Перед покупкой он заявил, что реализация сделки необходима для помощи всему человечеству и создания платформы, где люди могут свободно высказывать различные мнения.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков заявил «Вечерней Москве», что Twitter останется таким же популярным, как и сейчас, если Маск доверит управление грамотным людям. Не исключено, что соцсеть даже станет нейтральнее по отношению к пользователям.

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