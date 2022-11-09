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Синоптик Тишковец рассказал, когда наступит зима в Центральной России

Егор Провоторов

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Погода в Москве
Общество
Синоптик Тишковец рассказал, когда наступит зима в Центральной России
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Синоптики поменяли прогноз погоды на декабрь, рассказал журналистам ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, зима в европейской части России наступит «строго по календарю», примерно к 1 декабря, считает специалист. По ранее составленному долгосрочному прогнозу в начале зимы температура воздуха должна была быть немногим выше климатической нормы, сообщил он. Однако сейчас эти данные уже не соответствуют действительности.

Согласно новым долгосрочным прогнозам для Центральной России будет холоднее. Теперь стало известно, что температура воздуха будет близка к нормальным значениям для этого месяца.

На примере столичного региона он пояснил, какую примерно температуру воздуха можно называть нормальной для центральной части России в декабре, пишет радио Sputnik.

— Норма для Москвы в декабре – это минус 8,6 градуса ночью и минус 3,5 градуса днем, – заметил Евгений Тишковец.

Накануне синоптики спрогнозировали аномально теплый ноябрь в Москве. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, чем объясняется непривычное осеннее тепло.

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